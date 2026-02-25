Konflikt zwischen Zivilisten und Militärs in Krywyj Rih: Das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung hat eine Erklärung abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Während der Überprüfung der Dokumente eines Wehrpflichtigen kam es zu einem Angriff auf Vertreter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung. Der Soldat wurde mit einem Messer verletzt.

In Krywyj Rih in der Oblast Dnipropetrowsk hat ein Mann einen Soldaten des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung mit einem Messer verletzt. Dies teilte die Pressestelle des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung der Oblast am Mittwoch, dem 25. Februar, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Gruppe von Beamten am 24. Februar gemeinsam mit der Polizei einen Bürger angehalten hat, um seine Wehrpapiere zu überprüfen, und dabei festgestellt hat, dass dieser Wehrpflichtige gegen die Wehrpflicht verstoßen hatte und gesucht wurde.

„Während der Kommunikation mit dem Festgenommenen haben „engagierte Bürger“ versucht, die staatlichen Aktivitäten im Bereich der Mobilisierungsvorbereitung zu behindern. Infolge der aggressiven Handlungen erlitt einer der Soldaten eine Stichwunde“, betonte das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung.

Der verletzte Soldat wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Er erhält die notwendige medizinische Versorgung. Sein Zustand ist stabil. Es gibt keine weiteren Opfer dieser Straftat, teilte das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung mit. Zur Erinnerung: Am Abend des 24. Februar wurde in den sozialen Netzwerken über eine Schießerei zwischen zwei Männern und Soldaten des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Krimsk reported, bei der angeblich sowohl Zivilisten als auch Soldaten verletzt wurden. In Luzk gab eine Person während einer Alarmübung mehrere Schüsse in Richtung des Militärs des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung ab.