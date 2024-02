Russischer Raketenangriff auf Kramatorsk: drittes Opfer gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem russischen Raketenangriff auf Kramatorsk in der Region Donezk sind drei Zivilisten getötet und zwei weitere verletzt worden. Dies berichtete am 18. Februar die Hauptdirektion des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen der Ukraine in der Region Donezk.

Es wird darauf hingewiesen, dass unter den Trümmern des zerstörten Wohngebäudes die Leiche des dritten Opfers des Angriffs der Russen – einer Frau – geborgen wurde.

„Insgesamt wurden durch die Raketenangriffe auf die Stadt Kramatorsk drei Menschen getötet und zwei verwundet. Rettungskräfte haben 25 Tonnen zerstörter Gebäudestrukturen abgebaut, die Arbeit ist abgeschlossen“, gab der staatliche Rettungsdienst an.

Erinnern Sie sich, am Abend des 17. Februar beschossen russische Truppen Slowjansk und Kramatorsk im Gebiet Donezk.