Selenskyj: Die Europäer haben bislang keine Sanktionen gegen die Atomenergie der Russischen Föderation verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In München forderte Selenskyj den Westen auf, Sanktionen gegen Rosatom und russische Beamte sowie deren Angehörige in der EU und den USA zu verhängen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Partner auf, Sanktionen gegen die russische Atomenergie sowie gegen Verwandte russischer Beamter zu verhängen, die in der EU und den USA leben und dort Immobilien besitzen.

Quelle: Selenskyj in einem Interview mit Politico auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Zitat: „Er (Trump – Anm. d. Red.) kann Sanktionen gegen die gesamte (russische – Anm. d. Red.) Atomenergie verhängen. Er kann diese Botschaft an die Europäer senden.

Die Europäer haben viel getan, aber bisher keine Sanktionen gegen die russische Atomenergie, gegen Rosatom, gegen Personen, gegen ihre Verwandten, gegen ihre Kinder verhängt, die in Europa leben, die in den Vereinigten Staaten leben, die an europäischen Universitäten studieren, die Immobilien in den Vereinigten Staaten besitzen. Sie besitzen viel Immobilien, haben Kinder und Verwandte überall. Bitte kehren Sie nach Russland zurück. Bitte gehen Sie nach Hause. Sie respektieren niemanden in den USA, Sie respektieren keine Regeln, Sie respektieren keine Demokratie, Sie respektieren weder die Ukraine noch Europa usw. Bitte gehen Sie nach Hause.

Details: Selenskyj erklärte auch, dass „Putin Europa nicht respektiert…, aber er hat einige Vertreter gefunden, die begonnen haben, gegen die Einheit in Europa zu kämpfen“.