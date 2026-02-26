Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Über E-Rezepte: Ab sofort werden zusammen mit dem E-Rezept Informationen über die drei günstigsten Optionen für die benötigten Medikamente im Nationalen Preiskatalog angezeigt.

Über Energie: Der kommerzielle Import von Strom aus der Slowakei und Ungarn nach Ukraine wird trotz politischer Erklärungen ihrer Regierungsvertreter fortgesetzt.

Über Graphit: Das Unternehmen „Solartek Esco“, das von der tschechischen Holding Solartec kontrolliert wird, hat eine Auktion gewonnen und das Recht erworben, 20 Jahre lang Graphiterz im Gebiet Maidan des Burtynsk-Vorkommens in der Region Chmelnyzkyj abzubauen.

Über Öl: Die Ölstaaten der saudischen Halbinsel bemühen sich, den Export von Rohöl zu steigern, und bereiten Notfallpläne für den Fall möglicher US-Angriffe auf den Iran vor, die die Lieferungen aus dem Persischen Golf unterbrechen könnten.

Über den Angriff der Russischen Föderation: In der Nacht zum 26. Februar griff der Feind die Region Poltawa an. Durch herabfallende Trümmer und direkte Treffer wurden Industrieanlagen und eine Stromleitung in der Region Poltawa beschädigt.

Exklusiv EP

Ich wünsche Ihnen Gesundheit. Wie ist der Markt für medizinische Grundversorgung in privaten Kliniken organisiert?

Warum entscheiden sich Menschen für private Kliniken, wenn es in ihrer Nähe kommunale medizinische Einrichtungen gibt? Die Antwort ist einfach: Komfort, Zugänglichkeit und Kontrolle über die eigene Zeit. In privaten Einrichtungen müssen Patienten nicht in langen Schlangen stehen und sich nicht mit ungünstigen Terminen abfinden. Allerdings gibt es einen Nachteil: Man muss dafür bezahlen.