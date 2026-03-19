Senkung der Verbrauchsteuer und mehr: Wie Italien sich vor der Kraftstoffkrise rettet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Italien führt Steuererleichterungen für die Bevölkerung ein Italien hat die Verbrauchsteuer auf Kraftstoff um 25 Cent pro Liter gesenkt, vor dem Hintergrund des rasanten Preisanstiegs aufgrund des Irak-Kriegs, der den Ölmarkt erschüttert hat.

Wie RBK Ukrajina unter Berufung auf die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, hat der italienische Ministerrat am 18. März einen entsprechenden Erlass verabschiedet.