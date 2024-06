Finnland kündigt 159 Millionen € Militärhilfe für die Ukraine an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 28. Juni kündigte Finnland das 24. militärische Hilfspaket für die Ukraine im Wert von 159 Millionen Euro an. Die Entscheidung wurde von Präsident Alexander Stubb getroffen, der Inhalt des Pakets wurde nicht bekannt gegeben, sagte das finnische Verteidigungsministerium

Dies wurde vom finnischen Verteidigungsministerium mitgeteilt.

Es wird berichtet, dass Präsident Alexander Stubb die Entscheidung, Kiew am 28. Juni 2024 neue Hilfe zu leisten, auf Vorschlag der finnischen Regierung getroffen hat.

Aus Sicherheitsgründen gibt das Ministerium nicht an, was in dem Paket enthalten ist und wann und wie die Hilfe geliefert wird.

„Finnland ist entschlossen, die Ukraine in ihrem Kampf gegen die ungerechte Aggression Russlands zu unterstützen. Es geht nicht nur um die Ukraine, sondern auch um das Recht aller freien Völker auf eine umfassende Existenz. Wir, die Finnen, wissen aus unserer eigenen Geschichte, wie wichtig dieses Thema ist“, sagt Verteidigungsminister Antti Häkkänen. Der Gesamtwert der militärischen Unterstützung aus Finnland hat bisher 2,2 Milliarden Euro erreicht. Das Land beteiligt sich auch an der Panzerkoalition zur Unterstützung der Ukraine, die von Polen, Deutschland und Italien angeführt wird, sowie an der IT-Koalition unter Führung von Estland und Luxemburg. Sie hat sich auch der tschechischen Initiative zum Kauf von Munition für die ukrainischen Streitkräfte angeschlossen.

Zuvor hatte die finnische Außenministerin Elina Valtonen erklärt, dass die Ukraine Russland mit von Finnland gelieferten Waffen angreifen könnte.