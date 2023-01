Der Hauptweihnachtsbaum von Kiew hat es in die Top 5 der Welt geschafft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Hauptweihnachtsbaum der Ukraine, der auf dem Sofia-Platz in Kiew steht, ist zu einem der besten Weihnachtsbäume der Welt geworden. Das beweist die BBC News-Bewertung.

Es heißt, dass der Baum in diesem Jahr 12 Meter hoch ist, minimal mit Girlanden aus dem Generator beleuchtet wird und mit weißen Tauben, Luftballons in den Farben der Nationalflagge, Flaggen von Ländern, die bei der Bewältigung der Herausforderungen und Folgen des von Russland entfesselten Krieges helfen, und der Spitze in Form eines Dreizacks geschmückt ist.

Gleichzeitig gibt es in der Nähe keine Massenunterhaltungsveranstaltungen, Food-Courts oder Vergnügungsparks.

Die Top-Weihnachtsbaum-Rankings sind wie folgt:

Vilnius, Litauen;

Hongkong, China;

Stockholm, Schweden;

Caracas, Venezuela;

Kiew, Ukraine;

New York, USA

Prag, Tschechische Republik

Mailand, Italien

London, Großbritannien

Warschau, Polen

