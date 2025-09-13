Selenskyj: Das Grundlagendokument über Sicherheitsgarantien für die Ukraine ist fertig

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Grundlagendokument über die Sicherheitsgarantien für die Ukraine und ganz Europa ist fast fertig. Die Details werden mit allen Partnern ausgearbeitet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Der Präsident sagte, er habe in dieser Woche Gespräche mit den Staatsoberhäuptern der europäischen Staaten und den Außenministern von Großbritannien, Dänemark und Polen geführt.

„Ich hatte ein gutes Treffen mit (dem US-Sonderbeauftragten) Keith Kellogg. Ich habe mit Sicherheitsberatern aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien gesprochen… Es ist wichtig, dass unsere Partner nicht nur Kiew besuchen, sondern auch andere Städte, unsere anderen Gemeinden“, sagte er.

Dem Präsidenten zufolge ist ein grundlegendes Dokument über Sicherheitsgarantien für die Ukraine und damit für unser ganzes Europa bereits fertig.

„Die Details werden sorgfältig ausgearbeitet, alles wird mit allen Partnern abgestimmt. Und jetzt müssen wir Russland dazu drängen, die Feindseligkeiten zu beenden – zu einem Gesprächsformat, das funktioniert, zu verlässlichem Schweigen, damit Russland aufhört zu töten und zu schlagen. Und das ist möglich“, sagte er.

Selenskyj zufolge ist dies nur möglich, wenn alle gemeinsam handeln.

„Alle in Europa, und hier ist der Krieg am nächsten, aber auch zusammen mit Amerika – die Vereinigten Staaten sind wirklich ein Argument für (den russischen Diktator Wladimir, d. Red.) Putin, zusammen mit anderen globalen Akteuren. Vergessen wir nicht die russischen Vermögenswerte: Alles, was bereits gefunden wurde – und das ist eine Menge Geld – sollte zum Schutz und zur Wiederherstellung der Ukraine verwendet werden. Das ist nur fair“, schloss er.

