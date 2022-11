Der Präsident hat geschätzt, wie viel Geld für den Wiederaufbau des Landes benötigt wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine benötigt mehr als 1 Billion Dollar für den Wiederaufbau nach dem Krieg. Die Partnerländer werden in den Prozess einbezogen und können bestimmte Städte und Regionen unter ihre Schirmherrschaft stellen. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, 29. November, in einer Videoansprache.

„Schon jetzt beziehen wir Dutzende von Partnerländern in den Wiederaufbau der Ukraine ein. Der Gesamtumfang der Arbeiten beläuft sich auf über eine Billion Dollar“, sagte er.

Selenskyj fügte hinzu, dass sich Länder und Unternehmen dank des Patronagesystems am Wiederaufbau bestimmter Regionen, Städte, Gebiete oder Unternehmen beteiligen können.

Er stellte fest, dass Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Deutschland, Dänemark, Finnland, Polen, Portugal, Italien, die Türkei, die Tschechische Republik, Slowenien, Lettland, Estland, die Schweiz, die Slowakei, Österreich, Griechenland, Kanada, die USA, Japan und Australien bereits an einem solchen System interessiert sind…