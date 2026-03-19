Der Oberste Antikorruptionsgerichtshof hat den Antrag auf Untersuchungshaft in Abwesenheit für den ehemaligen „Regionen“-Abgeordneten Iwanjuschenko abgelehnt – ZPK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Untersuchungsrichter des Obersten Antikorruptionsgerichts (Oberster Antikorruptionsgerichtshof), Wolodymyr Woronko, hat den Antrag auf Untersuchungshaft für den ehemaligen Abgeordneten der Partei der Regionen, Jurij Iwanjuschenko, abgelehnt.

Dies teilte das Zentrum zur Korruptionsbekämpfung am 19. März mit.

Das Anti-Korruptionszentrum wies darauf hin, dass die Strafverfolgungsbehörden aufgrund dieser Entscheidung die Auslieferung von Iwanuschenko, der derzeit in Monaco lebt, nicht einleiten können.

Zuvor hatte das Berufungsgericht des Obersten Antikorruptionsgerichts die Haft von Iwanuschenko aufgehoben, da er nicht ordnungsgemäß über die Verhandlung informiert worden war.