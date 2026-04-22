Ein Kiewer hat Käufer von Drohnen und militärischer Ausrüstung um 1,4 Millionen betrogen – Staatsanwaltschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Strafverfolgungsbehörden teilten mit, dass gegen einen Kiewer, der Käufer von Drohnen und militärischer Ausrüstung um 1,4 Millionen Hrywnja betrogen hat, der Verdacht auf Betrug erhoben wurde.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew

Details: Einem 53-jährigen Einwohner der Hauptstadt wurde der Verdacht auf Betrug in besonders großem Umfang (Abs. 5 Art. 190 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) mitgeteilt.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge organisierte der Verdächtige im Jahr 2022 ein betrügerisches System zum Verkauf von FPV-Drohnen, militärischer Ausrüstung (taktisches Schuhwerk und Bekleidung) sowie weiterer Ausrüstung, die für die Bedürfnisse der Streitkräfte der Ukraine bestimmt war. Zu diesem Zweck richtete er eine Website sowie Seiten in sozialen Netzwerken ein, über die er Bestellungen entgegennahm.

Unter dem Deckmantel einer echten unternehmerischen Tätigkeit nahm der Mann Vorauszahlungen oder die vollständige Bezahlung für die Ware entgegen, kam seinen Verpflichtungen jedoch nicht nach. Die Käufer überwiesen das Geld auf das von ihm angegebene Konto eines Einzelunternehmers. Kunden, die beharrlich die Lieferung der bezahlten Ware forderten, erstattete er in Einzelfällen einen Teil des Geldes zurück, um den Anschein eines seriösen Verkäufers zu erwecken.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bislang 9 betrogene Käufer ermittelt, darunter 2 Soldaten. Insgesamt erhielt der Mann von ihnen über 1,4 Millionen Hrywnja.

Das Gericht hat den Verdächtigen unter Auflagen einer Kaution in Höhe von fast 1 Mio. Hrywnja in Untersuchungshaft genommen.

Die Strafandrohung für Betrug in besonders großem Umfang sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu acht Jahren vor, fügt die Staatsanwaltschaft hinzu.