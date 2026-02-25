„Aufschub in Dollar“: Gericht verhängt Haft gegen verdächtigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Kaution beträgt fast 5 Millionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Oberste Antikorruptionsgericht hat einen Mitarbeiter der Hauptverwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in Kiew und der Region Kiew, der wegen der Annahme unrechtmäßiger Vorteile überführt wurde, mit dem Recht auf Kaution festgenommen.

Quelle: Oberstes Antikorruptionsgericht, Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft

Details: Am 25. Februar hat der Untersuchungsrichter des Obersten Antikorruptionsgerichts eine vorbeugende Maßnahme gegen einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine in Form von Untersuchungshaft verhängt. Die Dauer der Vorsichtsmaßnahme beträgt 60 Tage ab dem Tag seiner tatsächlichen Festnahme (23.02.2026). Das heißt, bis einschließlich 23.04.2026, jedoch innerhalb der Frist der vorgerichtlichen Untersuchung.

Alternativ hat das Oberste Antikorruptionsgericht für den Verdächtigen eine Kaution in Höhe von 4.992.000 Hrywnja festgesetzt.

Im Falle der Hinterlegung einer Kaution ist der Verdächtige verpflichtet, sich auf erste Aufforderung hin bei den Ermittlern (Detektiven) und Staatsanwälten im Strafverfahren, dem Ermittlungsrichter und dem Gericht zu melden.

Der Verdächtige hat außerdem folgende Pflichten:

- das Verlassen der Stadt Kiew und der Region Kiew ohne Erlaubnis der Ermittler (Detektive), Staatsanwälte, des Untersuchungsrichters oder des Gerichts zu unterlassen;

- den Ermittlern (Detektiven), Staatsanwälten, dem Ermittlungsrichter und dem Gericht jede Änderung seines Wohnsitzes und/oder Arbeitsortes mitzuteilen;

- den Kontakt zu den in der gerichtlichen Entscheidung genannten Personen zu unterlassen;

- alle seine Reisepässe für Auslandsreisen sowie andere Dokumente, die ihm das Recht auf Ausreise aus der Ukraine und Einreise in die Ukraine gewähren, bei den zuständigen staatlichen Behörden (Staatliche Migrationsdienst der Ukraine) zur Aufbewahrung abzugeben;

- ein elektronisches Kontrollgerät zu tragen.