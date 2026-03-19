Ukrenerho hat die Stromabschaltung am Freitag bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Hauptgrund für die Wiedereinführung der Stromabschaltpläne sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Am Freitag gelten in allen Regionen der Ukraine Stromabschaltpläne. Dies teilte Ukrenerho am Donnerstag, dem 19. März, mit.

„Morgen … gelten in allen Regionen der Ukraine von 08:00 bis 22:00 Uhr stündliche Stromabschaltungen und von 08:00 bis 00:00 Uhr Leistungsbegrenzungen (für industrielle Verbraucher)“, heißt es in der Mitteilung

Ukrenerho wies darauf hin, dass der Grund für die Einführung der Einschränkungsmaßnahmen die Folgen der vorangegangenen russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen seien. Die Lage im Stromnetz könne sich ändern. Daher sollten die Bürger die Zeiten und den Umfang der Stromabschaltungen auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger verfolgen.

„Wenn die Stromversorgung planmäßig wiederhergestellt wird, gehen Sie bitte sparsam damit um“, appellierten die Energieversorger.

Zur Erinnerung: Am Donnerstagmorgen kam es in drei Regionen der Ukraine aufgrund von Angriffen der russischen Invasoren zu erneuten Stromausfällen.

Später kündigte Ukrenerho die Wiedereinführung von Stromausfallplänen für die Bevölkerung in der gesamten Ukraine an, und in einigen Regionen wurden sogar Notabschaltungen verhängt.