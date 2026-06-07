Die Russen haben ein Endlager für nukleare Abfälle angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht vom 7. Juni griffen russische Besatzer das Gebäude des Zentralen Endlagers für abgebrannte Brennelemente (ZEVA) in der Region Kiew an.

Dies berichtet die Pressestelle der NAEK „Energoatom“.

Der Angriff erfolgte mittels einer Drohne und fand um 02:10 Uhr statt. Das Gebäude für die Annahme von Behältern wurde teilweise zerstört (es wurde dort kein abgebrannter Kernbrennstoff gelagert).

Der Brandherd breitete sich auf eine Fläche von 40 m² aus und wurde gelöscht. Die Strahlungslage auf dem Gelände des CSFSB liegt weiterhin im Normbereich.

Das Zentrale Lager für abgebrannte Brennelemente ist ein Ort, an dem abgebrannte Brennelemente aus den in Betrieb befindlichen ukrainischen Kernkraftwerken langfristig gelagert werden. Es befindet sich in Tschernobyl.