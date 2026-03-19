Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Ukraine: EU-Spitzenpolitiker geben positive Prognose für die erste Tranche ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wann erhält die Ukraine die ersten Mittel im Rahmen des 90-Milliarden-Euro-Kredits? Die Europäische Union könnte bereits Anfang April mit der Auszahlung der Mittel an die Ukraine im Rahmen des 90-Milliarden-Euro-Kredits beginnen. Der Prozess wird nach wie vor von Ungarn blockiert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Europäischen Rates.