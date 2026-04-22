„Terroranschlag in Holosiivskyj“: Für die verdächtigen Streifenpolizisten wurde eine Kaution hinterlegt, sie wurden aus der Untersuchungshaft entlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Für die der Dienstfahrlässigkeit mit schwerwiegenden Folgen während der Schießerei in Kiew verdächtigen Streifenpolizisten Mykhailo Drobnytskyj und Anna Dudina wurde die vom Gericht festgesetzte Kaution hinterlegt.

Quelle: : ein Gesprächspartner von „Ukrajinska Prawda“ aus den Strafverfolgungsbehörden, die Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew in einem Kommentar gegenüber „Ukrajinska Prawda“

Details: Nach Angaben der Quelle von „Ukrajinska Prawda“ wurde die Kaution am 22. April hinterlegt. Wie berichtet, beläuft sie sich auf 266.000 Hrywnja für jeden der Beschuldigten.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber „Ukrajinska Prawda“ die Hinterlegung der Kaution.

Aktualisiert: : Ein „Ukrajinska Prawda“-Gesprächspartner, der dem Gerichtsverfahren nahesteht, behauptet, dass die Kaution von Angehörigen der Polizisten hinterlegt wurde. In den sozialen Netzwerken kursierten Informationen, wonach Kollegen der Streifenpolizisten Geld für die Kaution gesammelt hätten.

Der Anwalt der Streifenpolizisten, Mykhailo Bakhovsky, teilte „Ukrajinska Prawda“ mit, dass seine Mandanten am Mittwoch aus der Untersuchungshaft entlassen wurden.

Vorgeschichte: Am 21. April hatte das Bezirksgericht Petschersk die wegen dienstlicher Fahrlässigkeit mit schwerwiegenden Folgen verdächtigen Streifenpolizisten Mykhailo Drobnytskyj und Anna Dudina für 60 Tage in Untersuchungshaft genommen, mit der Möglichkeit, eine Kaution zu hinterlegen.

Die Verteidigung hatte für die Beschuldigten eine mildere Sicherungsmaßnahme in Form von nächtlichem Hausarrest beantragt.

Nach Abschluss der Gerichtsverhandlung erklärte der Anwalt, dass er gegen das Urteil der ersten Instanz Berufung einlegen werde.