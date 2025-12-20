In den letzten 24 Stunden haben die Russen einen Einwohner der Region Donezk getötet und in den Regionen Saporischschja und Cherson verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 19. Dezember wurden bei russischen Angriffen in der Region Donezk ein Einwohner getötet und zwei weitere verwundet. Außerdem wurden 10 Menschen in der Region Saporischschja und 8 weitere in der Region Cherson verletzt.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk Vadym Filashkin, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson Olexander Prokudin

Direkte Rede von Filashkin: „Am 19. Dezember haben die Russen 1 Einwohner der Region Donezk getötet – in Manky. Im Laufe des Tages wurden 2 weitere Menschen in der Region verwundet.“

Einzelheiten: Die Invasoren schlugen 713 Mal auf 19 Siedlungen in der Region Saporischschja ein. Insbesondere führten sie 19 Luftangriffe in Saporischschja, Gulyaypol, Orikhov, Preobrazhenka, Vozdvyzhivka und Novodanilivka durch. 10 Menschen wurden verwundet.

In der Region wurden 418 Drohnenangriffe, 6 Angriffe mit Mehrfachraketen und 270 Artillerieschläge registriert.

In der Region Cherson griff das russische Militär kritische und soziale Infrastruktur sowie Wohngebiete in den Siedlungen der Region an und beschädigte 29 Hochhäuser und 24 Privathäuser.

Als Folge der russischen Aggression wurden 8 Menschen verletzt, darunter 2 Kinder.