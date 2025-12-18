Selenskyj trifft in Brüssel ein, Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute Nachmittag, 18. Dezember, ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu einem Besuch in Brüssel eingetroffen, um am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilzunehmen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eigene Quellen.

„Das Flugzeug von Selenskyj ist in Brüssel gelandet“, sagte eine Quelle aus der Delegation gegenüber RBK Ukrajina.