Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow hat erklärt, dass Russland den Waffenstillstand in der Ukraine ablehnt und einen „vollwertigen Frieden“ anstrebt.

Nach Angaben von RBK Ukrajina äußerte sich Peskow auf Channel One.

Laut Peskow lehnt Russland einen Waffenstillstand an der Front ab und erwägt angeblich nur einen „vollwertigen Frieden“. Der Sprecher des russischen Präsidenten behauptet, dass die vorübergehende Waffenruhe die Situation nur „verlängern“ und „alle in die Irre führen“ würde.

Laut Peskow könnten die Äußerungen der ukrainischen Behörden über ein mögliches Referendum zur Frage der Territorien „ein Versuch sein, Vorbedingungen für eine Pause an der Front zu schaffen“, dem Moskau „nicht zustimmen wird“.

„Wir wollen für den Frieden arbeiten, nicht für einen Waffenstillstand. Ein Waffenstillstand ist eine Atempause, eine weitere Täuschung, eine weitere Verzögerung, eine weitere Gehirnwäsche. Wir brauchen Frieden“, sagte der Kreml-Sprecher.

Die Äußerungen Peskows fielen in eine Diskussion über mögliche diplomatische Initiativen und westliche Vorschläge zur Beilegung des Krieges in der Ukraine.

Waffenstillstand um der Wahlen willen