Neues Kiewer Militärzentrum und mehr: Klitschko und der Bürgermeister von Riga sprachen über den Start gemeinsamer Projekte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das zweite Kiewer Militärzentrum wird in Kiew eröffnet, wo Veteranen und Militärangehörige alle grundlegenden Dienstleistungen und Hilfen erhalten können.

Laut RBK Ukrajina wurde dies vom Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko nach einem Treffen mit Rigas Bürgermeister Viesturs Kleinbergs angekündigt.

„Ich habe mich mit dem Bürgermeister von Kiews Partnerstadt Riga, Viesturs Kleinbergs, und einer Delegation des Bürgermeisteramtes der lettischen Hauptstadt getroffen, die in Kiew eingetroffen ist. Kiew ist bereit, verschiedene gemeinsame Initiativen umzusetzen, von denen wir einige heute mit Herrn Kleinbergs besprochen haben. Ein Beispiel für eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit ist die Schaffung eines weiteren Kiewer Militärzentrums in unserer Hauptstadt, an dessen Aufbau unsere lettischen Partner beteiligt waren. Und den wir gemeinsam mit dem Bürgermeister von Riga eröffnen werden“, schrieb Witalij Klitschko.

Der Kiewer Bürgermeister erinnerte daran, dass Kiew im Februar 2024 ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit Riga in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologien, Digitalisierung und Zivilschutz unterzeichnet hat.

Klitschko wies auch auf die Bedeutung der Hilfe hin, die die lettische Hauptstadt während des großen Krieges geleistet hat.

„Seit Anfang 2022 hat Riga 21 moderne Passagierbusse an Kiew übergeben. Die Fahrzeuge sind nun auf den Routen der Hauptstadt im Einsatz. Wir sind auch dankbar für die humanitäre Hilfe. Außerdem war Lettland das erste europäische Land, das Ukrainer aufgenommen hat, die vor dem Krieg geflohen sind“, betonte Witalij Klitschko.