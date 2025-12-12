Operation in der Region Kiew: 18 unterirdische Spielhallen wurden liquidiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Spielhallen befanden sich in Nicht-Wohngebäuden in den Bezirken Fastiwskyj, Bilotserkivskyj, Buchanskyj, Wassylkivskyj und Obuchiwskyj.

Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine haben die Aktivitäten von achtzehn illegalen Spielhallen in der Region Kiew aufgedeckt und gestoppt. Dies berichtete der Pressedienst des BEB am Freitag, den 12. Dezember.

Die illegalen Spielhallen befanden sich in Nichtwohngebäuden in den Bezirken Fastiwske, Bilotserkivske, Buchanske, Wassylkivske und Obuchiwske der Region Kiew. Die Einrichtungen arbeiteten im geschlossenen Modus, auch während der Ausgangssperre. Die Organisatoren verbargen die illegalen Aktivitäten sorgfältig: Besuche wurden im Voraus mit den Verwaltern vereinbart, und der Zugang wurde nur Stammkunden gewährt. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die BEB-Detektive mehr als 160 Computergeräte, Videokameras, Thermodrucker und grobe Notizen. Das beschlagnahmte Eigentum wurde als wesentliches Beweismittel in Strafverfahren anerkannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der ungefähre Wert des beschlagnahmten Inventars fast 3 Millionen Hrywnja beträgt.

Derzeit wird weiterhin das gesamte Spektrum der Personen ermittelt, die in die Organisation und den Betrieb von illegalen Glücksspielgeschäften verwickelt sind. Wir werden daran erinnern, dass früher in Kiew ein Netzwerk von Untergrund-Glücksspielclubs aufgedeckt wurde, das von zwei ehemaligen Polizeibeamten geleitet wurde. In der Region Odessa wurden zwei Brüder enttarnt, die über eine mobile Pokeranwendung ein illegales Online-Casino organisierten und in sozialen Netzwerken dafür warben.