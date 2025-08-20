Das Ministerkabinett hat Stipendien für einzelne Schüler und Studenten bestimmt: wer sie bekommen kann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Ministerkabinett hat 39 Stipendien an Schüler und Studenten vergeben, die den Internationalen Taras-Schewtschenko-Literatur- und Sprachwettbewerb gewonnen haben.

Laut RBK Ukrajina wurde dies von der ukrainischen Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko bekannt gegeben.

„Wir haben 39 Stipendien für Schüler und Studenten bereitgestellt, die den Internationalen Taras-Schewtschenko-Literatur- und Sprachwettbewerb gewonnen haben. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf etwa 1 Million Hrywnja pro Jahr“, sagte Swyrydenko.

Die Höhe der Stipendien:

uAH 1420/Monat für Schüler;

Hrywnja 2870/Monat für Studenten berufsbildender Hochschulen

; Hrywnja 3800/Monat für Studenten von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 17 zweijährige Stipendien für herausragende Pädagogen wurden

vom Ministerkabinett ebenfalls genehmigt.

