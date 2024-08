Budanow: Russische Offensive wird in eineinhalb bis zwei Monaten nachlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Budanow sagt voraus, dass die laufende russische Offensive in eineinhalb bis zwei Monaten zum Stillstand kommen wird. Dies sagte er bei einem Treffen mit Studenten

Der Leiter des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, Kyrylo Budanow, sagt voraus, dass die derzeitige Offensive der russischen Truppen in eineinhalb bis zwei Monaten zum Stillstand kommen wird.

Budanow sagte dies während eines Treffens mit Absolventen der Kyjw School of Economics, berichtet Forbes Ukraine.

„In anderthalb bis zwei Monaten sollte der Hauptdruck (der russischen Armee – Anm. d. Red.) enden, denn die Offensive hat sich bereits verzögert“, sagte Budanow. Er erklärte, die Praxis eines jahrzehntelangen Krieges zeige, dass „keine Seite ihr Offensivpotential länger als zwei Monate ausdehnt“.

Der Leiter der Hauptnachrichtendirektion merkte an, dass die russischen Offensivoperationen seit fast drei Monaten andauern, so dass es einen gewissen Rückgang geben wird.

„Aber wir wissen, dass es nach dem Rückgang und einer kurzen Flaute neue Angriffsversuche des Feindes geben wird. Und darauf bereiten wir uns vor“, sagte Budanow. Ihm zufolge wird die weitere Situation auch von der ukrainischen Seite abhängen.

„Werden wir einfach nur dasitzen und warten, dass vier oder fünf Monate vergehen und alles wieder passiert? Oder werden wir proaktiv handeln“, sagte Budanow. Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit französischen Medien gesagt, dass die russische Armee in bestimmten Bereichen der Frontlinie vorrücken konnte, insbesondere weil die Besetzung von Brigaden, die müde ukrainische Soldaten an der Frontlinie ersetzen sollten, lange dauerte.

