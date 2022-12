Deutschland wird der Ukraine 470 Stromgeneratoren im Wert von 19,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Vesti.ua ​

Deutschland wird der Ukraine 470 Stromgeneratoren unterschiedlicher Leistung im Gesamtwert von 19,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Die deutsche Botschaft in der Ukraine gab am Samstag, den 10. März, bekannt.

„Das Technische Hilfswerk (THW) liefert der Ukraine 470 Stromgeneratoren verschiedener Leistungsklassen für insgesamt 19,5 Millionen Euro“, so die Diplomaten.

Inzwischen verfügt die Ukraine bereits über 150 Stromgeneratoren aus Deutschland. „Ein weiterer Transport der Ausrüstung ist geplant. Ein Teil der Generatoren wird direkt an das nationale Energieunternehmen „Ukrenergo“ übergeben, der Rest wird in die Regionen Odessa, Mykolajiw und Cherson geschickt“, so die Botschaft.

