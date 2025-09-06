Im Hafen von Chernomorsk ist ein großes Feuer ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Rettungskräfte ergreifen alle notwendigen Maßnahmen. In naher Zukunft wird das Feuer gelöscht sein, versprechen die örtlichen Behörden.

In der Nähe der Stadt Tschernomorsk ist ein großes Feuer ausgebrochen. Dies berichtete der Bürgermeister Vasily Gulyaev am Samstag, den 6. September im Telegram.

„Im Moment gibt es ein Feuer außerhalb der Gemeinde. Die Situation ist vollständig unter Kontrolle – Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes sind vor Ort im Einsatz. Die Rettungskräfte ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, und in naher Zukunft wird das Feuer gelöscht sein“, schrieb er.

Gulyaev bat die Einwohner, ruhig zu bleiben und nur offiziellen Informationsquellen zu vertrauen.

Unterdessen informiert Suspilne unter Berufung auf den Staatlichen Notdienst, dass das Transportband auf dem Gelände des Hafens von Chernomorsk Feuer gefangen hat. Weitere Informationen werden später veröffentlicht.

Achtung, das Video enthält Obszönitäten!

Am frühen Samstag wurde in Dnipro ein Großbrand im Bezirk Tschetschelowskij gelöscht. Das Feuer brach gestern aus und erfasste eine Lagerhalle von 8 Tausend Quadratmetern.