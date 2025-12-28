Die Russische Föderation griff Cherson massiv an: Wohngebiete brannten und ein Teil der Stadt war ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Sonntag, den 28. Dezember, haben die Russen einen massiven Angriff auf Cherson mit Mehrfachraketen gestartet. Es gab Brände in der Stadt, und ein Teil von Cherson ist derzeit ohne Strom.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Cherson, Jaroslaw Shanko.

„Russische Terroristen haben erneut einen massiven Angriff auf die Stadt mit einem Mehrfach-Raketenwerfersystem gestartet. Das Feuer erfasste Wohngebiete und kritische Infrastruktur… Als Folge des feindlichen Angriffs ist ein Teil der Stadt ohne Strom“, hieß es in der Erklärung.

Shanko sagte, dass die Informationen über die Opfer derzeit aktualisiert werden.

Darüber hinaus untersuchen Experten das Ausmaß der Schäden an der Energieinfrastruktur und werden unter Berücksichtigung der Sicherheitslage mit Notreparaturen beginnen.

Beschuss von Cherson