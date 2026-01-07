Kritische Infrastrukturen in Lwiw werden nach Sadowyjs Gespräch mit Swyrydenko wieder mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach einem Gespräch zwischen dem Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, und Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko hat die Stadt damit begonnen, Krankenhäuser und öffentliche Verkehrsmittel, die zuvor auf eine planmäßige Stromversorgung umgestellt worden waren, teilweise wieder mit Strom zu versorgen.

Sadowyj schrieb darüber auf seiner Telegramseite.

Sadowyj hat auch mit dem amtierenden Energieminister Artem Nekrasov und dem Gesundheitsminister Wiktor Liashko gesprochen.

Nach diesen Gesprächen wurde die Stromversorgung für einige kritische Infrastruktureinrichtungen in Lwiw wiederhergestellt.

„Sowohl auf städtischer als auch auf nationaler Ebene herrscht Verständnis für das Problem. Die Entscheidung, die Elektrizität „auszugleichen“ und damit künstliche Beatmungsgeräte mit Wasserkochern gleichzusetzen, war nicht die klügste. Aber es ist wichtig, dass das Problem gehört wurde und bereits korrigiert wird“, schloss das Stadtoberhaupt von Lwiw.

Um es kurz zu machen:

Am Morgen des 7. Januar erklärte der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, dass aufgrund der neuen Regeln zur Bestimmung der Kritikalität eines Unternehmens der öffentliche Nahverkehr und einige Krankenhäuser in Lwiw ohne Strom sind.