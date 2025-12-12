Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Büro des ukrainischen Präsidenten hat die von der französischen Zeitung Le Monde veröffentlichten Informationen über die angebliche Bereitschaft Kiews, der Einrichtung einer sogenannten „Pufferzone“ im Donbass im Rahmen der Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zuzustimmen, dementiert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Dmytro Lytvyn, dem Kommunikationsberater des Präsidenten, gegenüber Journalisten.

Das Team des Präsidenten betont, dass die Interpretationen von Le Monde falsch sind.

Lytvyn erklärte, dass Mychajlo Podoljak, ein Berater des Chefs des Präsidialamtes, der französischen Zeitung gesagt habe, dass die Ukraine dem Abkommen nicht zugestimmt habe, dass aber verschiedene Sicherheitsmodelle theoretisch diskutiert werden könnten, dass aber alles von Details, Kontrollmechanismen und rechtlichen Garantien abhänge.

Mit anderen Worten, Podoljak sagte, dass jede Entscheidung über solche Fragen nur auf höchster politischer Ebene oder durch das ukrainische Volk getroffen werden kann.

„Ob die Ukraine zustimmt oder nicht, kann nur auf höchster politischer Ebene oder durch das ukrainische Volk entschieden werden, wie der Präsident gestern vor Journalisten sagte“, fügte Lytvyn hinzu.

Was Le Monde über den Donbass schrieb und was Selenskyj gestern sagte

Zur Erinnerung: In der Veröffentlichung von Le Monde hieß es, die Ukraine habe angeblich den Bedingungen für die Bildung einer „entmilitarisierten Zone“ zugestimmt, allerdings unter der Bedingung, dass sich die Truppen beider Seiten zurückziehen. Dieses wichtige Zugeständnis der Ukraine für ein mögliches Friedensabkommen wurde angeblich auch von den europäischen Staats- und Regierungschefs gebilligt.