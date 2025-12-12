Die EU will das "Reparationsdarlehen" in zwei Teile aufteilen: Der Haushalt soll 90 Mrd. € erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es wird vorgeschlagen, das „Reparationsdarlehen“ für die Ukraine in zwei Bereiche aufzuteilen: die Produktion mit dem Kauf von Waffen und die Budgethilfe. Letztere wird sich auf 90 Mrd. € belaufen und für zwei Jahre bereitgestellt werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung von Roksolana Pidlasa, Abgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsausschusses der Werchowna Rada.

„Der Vorschlag der Europäischen Kommission beläuft sich auf 90 Milliarden Euro an Haushaltsmitteln für 2 Jahre“, sagte sie in einer Erklärung.

Laut Pidlasa wurden bei dem Treffen mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Europäischen Parlaments und dem Direktor der GD ECFIN Maarten Vervei die Bedürfnisse der Ukraine und das „Reparationsdarlehen“ besprochen. Die Europäische Kommission schlug vor, den Betrag in zwei Bereiche aufzuteilen: Waffenproduktion und -beschaffung und Budgethilfe.

Insbesondere die Budgethilfe wird sich auf 90 Milliarden Euro belaufen und in den Jahren 2026 und 2027 in Form von Makrofinanzhilfen oder im Rahmen der Ukraine-Fazilität bereitgestellt werden. Gleichzeitig wird die Bedingung für die Finanzierung die Umsetzung und Aufrechterhaltung von Korruptionsbekämpfungs- und Rechtsreformen sein.

Gleichzeitig muss die Ukraine das Darlehen nur zurückzahlen, wenn sie Reparationen von Russland erhält. Der Vorschlag der Europäischen Kommission muss auch vom Europäischen Rat unterstützt werden, bevor er in Kraft treten kann.