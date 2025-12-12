Der Absatz von Hybridfahrzeugen in der Ukraine stieg um 46%

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Anteil der Neuwagen an diesem Volumen betrug 51% gegenüber 66% im November letzten Jahres.

Die Ukrainer haben im November mehr als 2,6 Tausend Hybridautos zugelassen, das sind 46% mehr als im letzten Jahr. Darüber berichtet UkrAwtoProm am Freitag, den 12. Dezember.

Gleichzeitig bleibt der TOYOTA RAV-4 (310 Einheiten) der Marktführer bei den Hybriden im Segment der neuen Personenkraftwagen

Der NISSAN X-Trail steht an zweiter Stelle (77 Einheiten)

An dritter Stelle der Beliebtheit steht der TOYOTA Yaris Cross (61 Einheiten)

Bei den importierten Hybriden mit hoher Kilometerleistung liegt der FORD Escape an erster Stelle (83 Einheiten)

Ebenfalls unter den ersten drei: Fusion US (75 Einheiten) und TOYOTA Prius (71 Einheiten).