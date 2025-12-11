Die Öleinnahmen Russlands sind seit Beginn des Krieges auf ein Rekordtief gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Aufgrund der ukrainischen Streiks gegen die russische Öl- und Exportinfrastruktur sind die Exporte durch das Schwarze Meer um 42% auf 910.000 bpd gefallen.

Russlands Einnahmen aus dem Auslandsverkauf von Öl und Ölprodukten fielen im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,59 Mrd. $ (um fast 25%) auf 10,97 Mrd. $ und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022, so die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem am Donnerstag, 11. Dezember, veröffentlichten Monatsbericht.

Die durchschnittliche russische Ölproduktion pro Tag sank im November auf 9,03 Millionen Barrel gegenüber 9,24 Millionen im Vormonat. Dies liegt etwa 500.000 Barrel unter der OPEC+ Quote für November.

Im Vergleich zum Oktober sanken die gesamten durchschnittlichen täglichen Exporte von Öl und Treibstoff um 420.000 Barrel auf 6,86 Millionen Barrel, da die Käufer die Auswirkungen der Sanktionen und die damit verbundenen Risiken beurteilten. Um in dieser Situation weiterhin russische Produkte kaufen zu können, verlangten die Käufer zusätzliche Rabatte, wodurch der Ural-Preis um 8,2 Dollar auf 43,52 Dollar pro Barrel fiel.

Zuvor war bekannt geworden, dass der Preis für russisches Öl auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gefallen ist. Der durchschnittliche Abschlag für Urals, der von den russischen Ölgesellschaften gegenüber Brent gewährt wird, erreichte 25,8 $ pro Barrel und näherte sich damit historischen Rekorden.