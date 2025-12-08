Nachrichten am 8. Dezember: Schnellbuchung, teure und unangemeldete Ausbildung für Haluschtschenkos Sohn

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben wir heute gesprochen?

Über Reservierungen: Das Ministerkabinett hat Änderungen bei der Reservierung von wehrpflichtigen Personen beschlossen. Insbesondere wurde die 72-Stunden-Frist für die Prüfung der zur Reservierung vorgelegten Listen von Mitarbeitern für Unternehmen mit dem Status „kritisch wichtig“ aufgehoben. Jetzt werden die Entscheidungen schneller getroffen.

Der Fall Kolomojskyj: Das Podilskyj Bezirksgericht von Kiew hat die Anhörung des Falles von Ihor Kolomojskyj bezüglich der Verluste der PrivatBank und Ukrnafta auf den 11. Dezember vertagt. Kolomojskyj konnte wegen eines angeblich defekten Fahrzeugs nicht zum Gericht gebracht werden. Er hatte zuvor eine „laute Aussage“ versprochen.

Über Haluschtschenko: Der Sohn des ehemaligen Energie- und Justizministers Herman Haluschtschenko studiert seit vier Jahren an einer der teuersten Privatschulen Europas – dem College Alpin Beau Soleil in der Schweiz, wo Studiengebühren und Unterkunft bis zu 200.000 Dollar pro Jahr kosten. Haluschtschenko hat dies in seiner Erklärung nicht erwähnt.

Zu den Stromausfällen: In mehreren Regionen der Ukraine wurden Notstrom- und Notabschaltungen eingeführt. Insbesondere in den Regionen Charkiw, Sumy, Poltawa und Dnipro.

Am 9. Dezember werden in allen Regionen der Ukraine Einschränkungen des Stromverbrauchs gelten.

Über das NSSMC: Drei Mitglieder der Nationalen Wertpapier- und Börsenkommission (NSSMC) haben Präsident Selenskyj in einem Brief gebeten, sie von ihren Ämtern zu entlassen.

Exklusive EP

Eine neue Ära des Streaming. Wie die Fusion von Warner Bros. und Netflix die globale Filmindustrie verändern wird