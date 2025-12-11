In der Ukraine hat sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen fast verdreifacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Über 11.000 batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) wurden im November in die ukrainische Autoflotte aufgenommen. Das ist fast dreimal so viel wie im November letzten Jahres. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Der Großteil der in diesem Monat verkauften BEVs waren Personenkraftwagen – 10766 Einheiten, von denen 3172 Einheiten neu waren (+374%) und 7594 Autos gebraucht (+159%).

Unter den 239 gewerblichen Elektroautos waren 17 Autos neu (im November 2024 waren 18 Autos von 145 Einheiten neu).

Zu den Top 5 der neuen Elektrofahrzeuge des Monats gehörten:

BYD Leopard 3, 385 Einheiten; VW ID.UNYX, 298 Einheiten; BYD Song Plus EV, 282 Einheiten; ZEEKR 7X, 221 Einheiten; BYD Sea Lion 06, 219 Einheiten. Die Top 5 der importierten Elektroautos mit den meisten Kilometern sind: