Ein Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Volkswagen: 2 Menschen wurden getötet und 10 weitere verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Dnipro kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Volkswagen LT Kleinbus und einem ZAZ Schulbus, bei dem zwei Menschen getötet und 10 verletzt wurden.

Quelle: SES, Dnipropetrowska Polizei

Einzelheiten: Um 7:45 Uhr, auf der Straße zwischen der Stadt Pyatikhatky und dem Dorf Saksahan, Bezirk Pyatikhatsky, ein ZAZ-Schulbus mit einem Volkswagen Transporter zusammengestoßen.

Es wurde vorläufig festgestellt, dass der 29-jährige Fahrer des Volkswagens auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Schulbus kollidierte, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

In dem Volkswagen Transporter wurden zwei Männer getötet, von denen einer gerade vom staatlichen Rettungsdienst befreit wurde.

Nach Angaben der Polizei erlitten zehn Personen, darunter ein 14-jähriges Mädchen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Schulbus befanden, Verletzungen unterschiedlichen Grades.

Die Ermittler trafen am Unfallort ein, um alle Umstände des Unfalls zu klären. Es wurde ein Strafverfahren gemäß Teil 3 des Artikels 286 des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet.