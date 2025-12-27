Budanow nennt Russlands Ziele für 2026: vollständige Besetzung des Donbass und der Region Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Chef des russischen Hauptnachrichtendienstes, Kyrylo Budanow, hat die wichtigsten Ziele Russlands für 2026 bekannt gegeben. Ihm zufolge will Moskau den Donbass und die Region Saporischschja vollständig besetzen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview Budanows mit Suspilne.

Der Geheimdienstchef sagte, die Ziele des Kremls seien in der russischen Militärplanung klar umrissen. Diese Liste umfasst:

die vollständige Kontrolle über die Region Donezk;

der maximale Vormarsch in der Region Dnipro;

die Fortsetzung der Offensivaktionen in den Regionen Saporischschja und Cherson; die

Ausweitung der sogenannten „sanitären“ (Puffer-)Zonen entlang der Grenze. „Das sind ihre Hauptaufgaben. Im Prinzip sind die Aufgaben für 2026 der Donbass und die Region Saporischschja“, resümierte Budanow.

Der US-Friedensplan und Russlands „Wünsche“