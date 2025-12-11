Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, dass die Ukraine ein blockfreier, neutraler und nicht-nuklearer Staat sein sollte, da Russland angeblich nur deshalb zugestimmt hat, die Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1990 anzuerkennen.

class=MsoNormal* Äußerung eines russischen Beamten bei einem Runden Tisch in der Botschaft am 11. Dezember, die von der Propagandaagentur RIA Novosti auf Video aufgezeichnet wurde

Lavrovs direkte Rede: „Vor Alaska (dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Anchorage, Alaska, im August 2025 – Anm. d. Red.) war (Trumps Vertreter – Anm. d. Red.) Steven Vitkoff ebenfalls in Moskau und brachte einen Vorschlag mit, der auch die Grundlage für die Vereinbarung von Anchorage bildete. Der Kern dieser Absprachen ist, dass die Ukraine zu den blockfreien, neutralen und nicht-nuklearen Grundlagen ihrer Staatlichkeit zurückkehren sollte.“

class=MsoNormal* Dem russischen Beamten zufolge waren es diese Prinzipien – Blockfreiheit, Neutralität und nicht-nuklearer Status -, die in der Erklärung der staatlichen Souveränität der Ukraine vom 16. Juli 1990 verankert wurden.

„Und auf der Grundlage der in diesem Dokument erklärten Prinzipien haben wir die Unabhängigkeit der Ukraine anerkannt. Wenn sie also jetzt sagen: ‚Wissen Sie, wir können nichts dagegen tun, denn unsere Verfassung hat das Ziel, der Nordatlantischen Allianz beizutreten‘, nun, wir haben eine andere Ukraine anerkannt“, sagte Lawrow.