Das Weiße Haus hat ein neues Gespräch zwischen Biden und Selenskyj angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

US-Präsident Joe Biden will „sehr bald“ wieder mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj sprechen. Dies erklärte der Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, während eines Briefings am Montag, den 26. Juni

„Er (Präsident Biden – Anm. d. Red.) plant, sehr bald wieder mit Präsident Selenskyj zu sprechen“, sagte er.

Kirby erinnerte daran, dass am Vortag ein erstes Gespräch zwischen der amerikanischen und der ukrainischen Führung über die jüngsten Entwicklungen in Russland sowie über die Lage in der Ukraine und die Verstärkung der Zusammenarbeit stattgefunden habe. Darüber hinaus hatte der Leiter des Weißen Hauses ähnliche Gespräche mit anderen führenden Politikern.