Ein Angriff auf Krywyj Rih: Fotos sind aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Einschlag beschädigte ein dreistöckiges Wohngebäude, Nebengebäude, eine medizinische Klinik und Autos. Es gibt ein Opfer und viele Verletzte.

Am Ort des Raketeneinschlags in Krywyj Rih findet eine Rettungsaktion statt. Rettungskräfte und Polizei veröffentlichten in der Nacht zum Dienstag, 29. Oktober, die ersten Bilder vom Ort des Einschlags.

„Infolge des Angriffs wurde eine Person getötet, vorläufig 12 – verletzt. Die Rettungskräfte haben fünf Menschen gerettet und sie den Rettungssanitätern übergeben“, berichtete der staatliche Rettungsdienst.

Es wird auch berichtet, dass der Einschlag ein dreistöckiges Wohngebäude, Nebengebäude, eine medizinische Klinik und Autos beschädigt hat. Etwa 12 Garagen wurden zerstört. Ein Wohnhaus und Nebengebäude fingen auf einer Gesamtfläche von 500 Quadratmetern Feuer.

Psychologen sind am Ort des Geschehens im Einsatz, um den Menschen die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Auch eine mobile Polizeistation ist im Einsatz, um Aussagen entgegenzunehmen und den Menschen zu helfen.

Zuvor hatten Beamte der Stadt berichtet, dass ein 39-jähriger Mann bei dem Einschlag getötet wurde. Er hatte eine sehr schwere offene Kopfverletzung.

Ebenfalls am Montagabend schlugen die Angreifer das Symbol der Stadt im Zentrum von Charkiw ein – das Stateprom-Gebäude.