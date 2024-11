Russland hat Angriffsdrohnen auf die Ukraine gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Derzeit ist in den Regionen Tschernihiw, Sumy, Poltawa und Kiew Luftalarm ausgerufen worden.

Das russische Militär hat am Abend des 4. Novembers Shahed-Kamikaze-Drohnen über der Ukraine gestartet. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

Ab 22:35 Uhr wurde in den Regionen Tschernihiw, Sumy, Poltawa und Kiew Luftalarm ausgerufen.

Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine warnte, dass mehrere Gruppen feindlicher Drohnen in der Region Sumy registriert wurden. Ein Teil von ihnen flog in Richtung der Region Tschernihiw.

Auch in der Region Poltawa wurden Drohnen gesichtet, die insbesondere in der Nähe von Myrhorod flogen. Um 22:31 Uhr wurde der Alarm in der Region Kiew ausgerufen.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum 4. November einen groß angelegten Angriff auf das Territorium der Ukraine durchgeführt haben. Die Luftabwehrkräfte haben 50 von 80 Drohnen der Russischen Föderation zerstört.