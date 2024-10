Der zweite Gipfel der Welt: bei Selenskyj wurden Details bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsidentensprecher Sergej Nikiforow hat gesagt, dass auf dem Gipfel ein Drei-Punkte-Plan vorgestellt werden soll.

Die Ukraine bereitet einen Drei-Punkte-Plan für den zweiten Friedensgipfel vor. Eine aktive Zusammenarbeit mit den Ländern des globalen Südens ist im Gange. Das sagte der Pressesprecher des Präsidenten der Ukraine Sergej Nikiforow in der Sendung Einheitsnachrichten.

Er wies darauf hin, dass die Vorbereitungen für den zweiten Friedensgipfel noch im Gange sind und dies ein Thema für ein separates Gespräch ist.

Ihm zufolge bereitet die Ukraine einen Plan vor, was sie am Ende des ersten Friedensgipfels präsentieren will.

„Wir bereiten einen Drei-Punkte-Plan vor, den wir auf dem zweiten Friedensgipfel vorstellen werden. Die Ukraine arbeitet aktiv mit den Ländern des globalen Südens zusammen, um deren Unterstützung zu gewinnen“, sagte Nikiforov.