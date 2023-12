Das Verteidigungsministerium hat die Fälschung über Umjerows "TG-Kanal" dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Unbekannte Personen benutzen den Namen und Nachnamen des Verteidigungsministers der Ukraine, um Informationen von Bürgern der Ukraine zu sammeln, so der Pressedienst des Verteidigungsministeriums.

„In Telegram haben Unbekannte ein Konto unter dem Namen und Nachnamen des Verteidigungsministers der Ukraine eingerichtet. Heute haben sie begonnen, Daten zu sammeln, indem sie vorgaben, ein offizieller Informationskanal zu sein. Bitte beachten Sie: Rustem Umjerow hat kein Konto bei Telegram. Wir bitten darum, keine Informationen auf Anfrage von Personen, die dieses Konto betreiben, zur Verfügung zu stellen, sowie eine Beschwerde gegen ihn einzureichen“, heißt es im offiziellen TG-Kanal des Verteidigungsministeriums.

Wir werden daran erinnern, dass vor kurzem in der Ukraine eine Fälschung über die „Aufhebung des Kriegsrechts“ in 10 Regionen aufgedeckt wurde. Die Angreifer verwendeten eine Videobotschaft von Selenskyj vom 23. November, in der er über neue Sanktionsbeschlüsse spricht.