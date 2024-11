Ein Teil von Sumy blieb ohne Wasser

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In 14 Straßen, Gassen und Plätzen gibt es keine Wasserversorgung. Die Wasserversorgung wird nach Abschluss der Notreparaturen wiederhergestellt.

In Sumy wurde am Morgen des 1. November die Wasserversorgung der Häuser in einer Reihe von Straßen aufgrund eines Unfalls im Wassernetz unterbrochen. Dies meldet die Stadtverwaltung von Sumy.

Nach Angaben der Stadtwerke Sumy Gorvodokanal wurde heute ab 5:45 Uhr die Wasserversorgung der Häuser gestoppt, „um einen Bruch im Wassernetz mit einem Durchmesser von 200 mm zu beseitigen, der im Stadtzentrum auf dem Unabhängigkeitsplatz aufgetreten ist.

Ohne Wasser blieb der Unabhängigkeitsplatz, Surogonsky pereul. Surogonsky Gasse, Nikolai Murashko Gasse, Unabhängigkeitsplatz, Surogonsky Gasse, Nikolai Murashko Gasse, Nikolai Murashko Gasse. Mykola Murashko Gasse, Ihnat Hotkevicha Gasse, Unabhängigkeitsplatz, Surogonsky Gasse, Mykola Murashko Gasse, Ihnat Hotkevicha Gasse, Ihnat Khotkevicha Gasse, und andere. Ihnat Khotkevicha, Helden der Region Sumy, Nizhnevoskresenskaya Straße, Sobornaya Straße, Nizhnesobornaya Straße, Oskar Hansen Straße, Voskresenskaya Straße, Polkova hundert Straße, Nykanor Onatskogo Straße, Plazhny pereul, Monastyrskyj pereul. Monastyrskyj.