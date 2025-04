Das Projekt Want to Find hat eine Rekordzahl von Anfragen nach vermissten Kämpfern erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Insgesamt hat das Projekt seit seinem Start im Januar 2024 fast 80.000 Anfragen zu vermissten Russen erhalten.

Das Projekt Want to Find hat im März eine Rekordzahl von 10.000 Anfragen zu vermissten russischen Soldaten erhalten und verzeichnete täglich mehr als 320 neue Anfragen. Dies wurde in der Koordinationszentrale berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die meisten Vermissten im Bezirk Pokrovsky der Region Donezk (2144 Anträge) und im Bezirk Bachmut (933 Anträge) registriert wurden. Auch 141 Soldaten der 810. Marinebrigade wurden in der Region Kursk vermisst.

Wie das Koordinationshauptquartier erklärt, sind in dieser Zahl die Toten nicht berücksichtigt und sie ist 2-3 Mal niedriger als die tatsächliche Zahl der Vermissten, da sich nicht alle Familien melden.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den letzten 24 Stunden 1.270 russische Angreifer vernichtet. Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 09.04.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 927.580 Menschen.