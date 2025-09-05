Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko hat an den Präsidenten appelliert, das Gesetz 13439-3 nicht zu unterzeichnen, da es der Verfassung und dem Haushaltsgesetz widerspricht. Das Gesetz sieht insbesondere den Abzug von 8 Milliarden Hrywnja aus der Hauptstadt vor.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag auf der Website des Kiewer Rathauses.

Witalij Klitschko forderte daher den Präsidenten auf, das Gesetz nicht zu unterzeichnen und es zur erneuten Prüfung an die Werchowna Rada zurückzugeben. Er betonte, dass solche Änderungen den Prinzipien der Unabhängigkeit und Ausgewogenheit des Haushaltssystems, der Verfassung der Ukraine und dem Gesetz „Über das Kapital“ widersprechen.

„Die Verfassung und das Haushaltsgesetz garantieren die Beteiligung des Staates an der finanziellen Unterstützung der lokalen Selbstverwaltung und definieren die Prinzipien der Unabhängigkeit und des Gleichgewichts der lokalen Haushalte. Sie garantieren den lokalen Regierungen auch eine Entschädigung für Ausgaben, die durch Entscheidungen der staatlichen Behörden entstanden sind“, erklärte die KCSA in einer Erklärung.

Der Gesetzesentwurf Nr. 13439-3 sieht unter anderem vor, dass die Körperschaftssteuer vollständig dem Staatshaushalt gutgeschrieben wird, während derzeit 10 % dieser Steuer in den Haushalt der Hauptstadt fließen.

„Was die Zahlen anbelangt, so wird geschätzt, dass 8 Milliarden Hrywnja aus dem Kiewer Haushalt entnommen werden sollen, was im Haushalt der Stadt für 2025 vorgesehen ist. Diese Mittel werden insbesondere für die Finanzierung von Bildung, Gesundheitswesen, Verkehr, Rehabilitation von Militärpersonal und Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine verwendet“, betonte Witalij Klitschko.