"Vieles kann vor dem neuen Jahr geklärt werden": Selenskyj über aktive diplomatische Tage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass viele Dinge vor dem neuen Jahr geklärt werden können. Dies sind einige der aktivsten diplomatischen Tage.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Dies sind einige der aktivsten diplomatischen Tage des Jahres, und vieles kann vor dem neuen Jahr gelöst werden, und wir tun alles dafür, aber ob es Entscheidungen geben wird, hängt von den Partnern ab. Es hängt von denen ab, die der Ukraine helfen und von denen, die Druck auf Russland ausüben, damit die Russen die Konsequenzen ihrer eigenen Aggression spüren“, sagte Selenskyj.

Der Präsident sagte, dass die Russen allein in dieser Woche mehr als 2.100 Angriffsdrohnen, etwa 800 gelenkte Luftbomben und 94 Raketen verschiedener Typen abgeschossen hätten.

„Alles richtet sich gegen unser Volk, gegen das Leben und alles, was dessen Normalität gewährleistet, vor allem gegen unsere Energieinfrastruktur“, betonte der Präsident.

Ihm zufolge arbeiten Reparaturmannschaften, Stromtechniker und Rettungskräfte des staatlichen Notdienstes buchstäblich rund um die Uhr, um das Leben der Menschen zu schützen und die Stromversorgung wiederherzustellen.

„Aber es ist ebenso wichtig, dass die Sanktionen gegen Russland, alle Formen des politischen Drucks auf die Aggression, die Lieferung von Raketen für die Luftverteidigung der Ukraine funktionieren und dass wir alle die Formate der Schritte abschließen, die diesen Krieg beenden und die Sicherheit garantieren werden. Das sind die Schritte, die wir heute mit unseren Partnern besprechen werden“, fügte Selenskyj hinzu.

Selenskyj und Trumps Treffen