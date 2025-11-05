Elektroautos haben den Verkauf von Benzinern in der Ukraine wieder übertroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Nachfrage nach Elektroautos ist unter den Ukrainern gestiegen. Zu den führenden Anbietern solcher Autos gehört Volkswagen ID.UNYX.

Im Oktober haben sich die Bürger der Ukraine wieder am häufigsten für Elektroautos entschieden – ihr Anteil am Markt für neue Personenkraftwagen erreichte 31%. Dies meldet UkrAwtoProm am Mittwoch, den 5. November. Zum Vergleich: Im letzten Jahr hatten Elektroautos nur einen Anteil von 16,6%.

Autos mit traditionellen Verbrennungsmotoren haben an Boden verloren: Im Allgemeinen deckten sie 48% des Marktes ab, während im Oktober 2024 diese Zahl 62% überstieg.

Benziner haben ihren Anteil von 36,1% auf 29,6% reduziert. Der Anteil der Hybride blieb mit 20,6 Prozent fast gleich, verglichen mit 20,7 Prozent im Vorjahr. Dieselmodelle fielen von 26,3% auf 18,6%. Autos mit SBBO machen traditionell weniger als 1% des Marktes aus.

Die führenden Positionen nach Segmenten wurden eingenommen von: