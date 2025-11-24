Ein tschechisches Unternehmen verkaufte der Ukraine 20 Mal teurere Drohnen und versteckte das Geld in China

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das tschechische Unternehmen Reactive Drone verkaufte Drohnen für 692 Millionen Kronen an die ukrainische Armee, hatte sie aber zuvor für 36 Millionen gekauft.

Dies berichtete iRozhlas.

Darüber hinaus schuldet das tschechische Unternehmen Steuern in Höhe von mindestens 130 Millionen CZK.

„Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden kaufte das Unternehmen Drohnen für 36 Millionen, und die Ukraine zahlte 692 Millionen tschechische Kronen für die Lieferungen“, schreibt die Publikation.

Die Gründe für die Preiserhöhung sind unklar. Der Anwalt des Angeklagten lehnte es ab, den Fall zu kommentieren.

Der Gewinn betrug fast 95%. Die Zeitung schreibt, dass eine solche Gewinnspanne an sich nicht kriminell ist, interessanter ist jedoch, was danach mit dem Geld geschah. Nach Angaben der Polizei wollte das Unternehmen keine Steuern auf die Gewinne zahlen und überwies den größten Teil des Geldes – nämlich 638 Millionen Kronen – auf chinesische Konten.

Die Ermittler beschuldigen nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch den CEO und seinen Buchhalter der Steuerhinterziehung.

Im Endeffekt haben sie versucht, die Steuerbemessungsgrundlage künstlich zu verringern, indem sie verschiedene Rechnungen für Waren ausstellten, die sie gar nicht erhalten hatten. Mit anderen Worten: Sie konnten viel weniger Steuern an den Staat zahlen.

