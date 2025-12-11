In Odessa haben Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Anwerbung und soziale Unterstützung einen aus der Gefangenschaft entlassenen Verteidiger aus Mariupol verprügelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Mann wurde in das offizielle Auto des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung gezwungen. Gegen ihn wurde Tränengas eingesetzt und er wurde geschlagen. Danach wurde der Soldat während der Fahrt aus dem Auto geworfen.

In Odessa werden die Umstände untersucht, unter denen Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung des Verteidigers von Mariupol, eines Soldaten der 36. separaten Brigade der Marineinfanterie Roman Pokidko, der vor sechs Monaten aus der Gefangenschaft der Russischen Föderation entlassen wurde und sich zur Rehabilitation in Odessa aufhielt, verprügelt haben. Dies wurde im Pressedienst der Hauptabteilung der Polizei der Region Odessa berichtet, berichtet Ukrinform.

Auf die Tatsache der Zufügung von Körperverletzungen eingeleitet Strafverfahren.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Informationen über die Schläge des Soldaten in Facebook in der Staatsverteidigung veröffentlicht. Odessa. Nach ihren Angaben hat am 4. Dezember eine Gruppe von 9 Personen, die sich als Mitarbeiter des territorialen Zentrums für Akquisition und soziale Unterstützung des Bezirks Peresyp vorstellten, den Marinesoldaten in der Semyon Pal Straße angehalten. Trotz der ihnen vorgelegten Dokumente: ein Militärausweis, ärztliche Bescheinigungen und eine UBD-Bescheinigung, wurde Roman Pokidko in das offizielle Auto des Territorialen Zentrums für Anwerbung und soziale Unterstützung gestoßen. Gegen ihn wurde Tränengas eingesetzt und er wurde geschlagen. Danach wurde der Soldat während der Fahrt aus dem Auto geworfen.

Derzeit wird der Soldat Roman Pokidko in einem Krankenhaus medizinisch untersucht.

Nach Angaben der CS haben die Vertreter des Territorialen Zentrums für Manning und soziale Unterstützung während des Vorfalls keine Körperkameras eingesetzt. Die Aktivisten fügten hinzu, dass sie sich an das Kommando der Bodentruppen, die Leitung des regionalen territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung und den Beauftragten für den Schutz der Menschenrechte gewandt haben, mit der Bitte, dringend alle Umstände des Falles zu klären und eine rechtliche Bewertung vorzunehmen.