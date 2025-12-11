Ein Betrüger, der sich als Vertreter der BF ausgab, erhielt drei Jahre Gefängnis

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine Frau hat drei Soldaten betrogen. Der Betrug wurde aufgedeckt, nachdem sich eines der Opfer direkt an die Kasse gewandt hatte.

Die Staatsanwälte der Bezirksstaatsanwaltschaft Frankivsk in Lwiw haben vor Gericht die Schuld einer 24-jährigen Frau aus Transkarpatien bewiesen, die sich als Vertreterin einer wohltätigen Stiftung ausgab und Soldaten um Geld betrog. Das Gericht verurteilte sie zu 3 Jahren Gefängnis. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am 11. Dezember mit.

Es wird festgestellt, dass die Angeklagte die Seite des Fonds von Irina Fedyshyn in TikTok verfolgte und in den Kommentaren nach Bitten um Hilfe mit Autos für die Front suchte. Sie rief beim Militär an, stellte sich als „Koordinatorin des Fonds“ vor und versprach, das Auto kostenlos zur Verfügung zu stellen, verlangte aber, für „Treibstoff für die Lieferung“ zu zahlen – 4 Tausend Hrywnja.

Das Geld wurde für den persönlichen Bedarf verwendet. Auf diese Weise hat sie drei Soldaten getäuscht. Der Betrug wurde aufgedeckt, nachdem sich eines der Opfer direkt an den Fonds gewandt hatte.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Region Sumy Betrüger der Frau eines verstorbenen Soldaten eine halbe Million Hrywnja abgenommen haben