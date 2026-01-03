Selenskyj hat Schmyhal einen neuen Posten angeboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Denys Schmyhal hat das Amt des ersten stellvertretenden Ministerpräsidents und Energieministers der Ukraine angeboten bekommen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Verteidigungsminister Denys Schmyhal den Posten des ersten stellvertretenden Ministerpräsidents und Energieministers angeboten. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Samstag, den 3. Januar in Telegram mit. „Habe mich mit Denys Schmyhal getroffen. Ich danke Ihnen für die systematische Arbeit im Verteidigungsministerium und die Prozesse, die aktiviert wurden, um den Schutz unseres Staates zu gewährleisten. Das ist die Art von systematischer Arbeit, die jetzt für den ukrainischen Energiesektor notwendig ist. Sie ist wichtig, damit wir nach jedem russischen Angriff umgehend wiederherstellen können, was zerstört wurde, und damit die Entwicklung des ukrainischen Energiesektors stabil und ausreichend für die ukrainischen Bedürfnisse ist“, sagte der Präsident. Selenskyj fügte hinzu, er erwarte, dass die Parlamentarier diese Position unterstützen werden. „Ich habe mich mit Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko beraten und erwarte, dass die Parlamentarier diesen Ansatz und die Position des ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten und Energieministers Denys Schmyhal unterstützen“, betonte das Staatsoberhaupt. Wir werden daran erinnern, dass Selenskyj am Vortag den Leiter der Hauptdirektion des Geheimdienstes, Cyril Budanow, für die Leitung des Präsidialamtes vorgeschlagen hat. Der Präsident gab auch die Ernennung eines neuen Leiters der Hauptabteilung des Geheimdienstes bekannt. Er wurde Oleg Ivashchenko.